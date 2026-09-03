'हैरी पॉटर' सीरीज का ट्रेलर जारी, हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया देख चहक उठेगा मन
क्या है खबर?
HBO की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'हैरी पॉटर' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। लगभग 25 साल बाद, यह सीरीज दर्शकों को हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है, जिससे पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो जाएंगी। ट्रेलर में नए हैरी पॉटर का किरदार अभिनेता डोमिनिक मैकलॉघलिन ने निभाया है। 'हरमाइन ग्रेंजर' के किरदार में अराबेला स्टैंटन और 'रॉन वीस्ली' के किरदार में अलास्टेयर स्टाउट हैं। सीरीज का निर्देशन मार्क मायलोड ने किया है।
ट्रेलर
डेनियल रेडक्लिफ की याद दिलाता है नया हैरी पॉटर
'हैरी पॉटर' का ट्रेलर 2 मिनट 37 सेकंड लंबा है, जिसकी शुरुआत हॉगवर्ट्स की मायावी दुनिया से होती है।
हैरी पॉटर को पता चलता है कि वह कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि जादुई ताकतों वाला एक जादूगर है। वह अपने दोस्तों, रॉन और हरमाइन के साथ हॉगवर्ट्स में दाखिला लेता है।
ट्रेलर में कई दृश्य डेनियल रेडक्लिफ अभिनीत फिल्म 'हैरी पॉटर' की याद दिलाते हैं।
सीरीज का प्रीमियर क्रिसमस, 2026 पर होगा, जबकि भारतीय फैंस इसे जियोहॉटस्टार पर देख सकेंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Official First Trailer — Harry Potter series coming to HBO MAX, December 25th. pic.twitter.com/wjelUcvBAh— Lets Cinema (@letscinema) September 2, 2026