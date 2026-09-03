'हैरी पॉटर' सीरीज का ट्रेलर जारी, हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया देख चहक उठेगा मन

लेखन ज्योति सिंह 10:58 am Sep 03, 202610:58 am

क्या है खबर?

HBO की बहुप्रतीक्षित सीरीज 'हैरी पॉटर' का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। लगभग 25 साल बाद, यह सीरीज दर्शकों को हॉगवर्ट्स की जादुई दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है, जिससे पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो जाएंगी। ट्रेलर में नए हैरी पॉटर का किरदार अभिनेता डोमिनिक मैकलॉघलिन ने निभाया है। 'हरमाइन ग्रेंजर' के किरदार में अराबेला स्टैंटन और 'रॉन वीस्ली' के किरदार में अलास्टेयर स्टाउट हैं। सीरीज का निर्देशन मार्क मायलोड ने किया है।