नेपाल बाढ़ में हताहतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है

नेपाल बाढ़: अब तक 1,127 मौतें, 4,800 लापता; भारत ने फिर भेजी मदद

लेखन आबिद खान 12:32 pm Sep 02, 202612:32 pm

क्या है खबर?

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,127 हो गई, जबकि 4,858 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव अभियान का आज 8वां दिन है। नेपाल पुलिस ने बताया कि जीवित बचे लोगों का पता लगाने और शवों को निकालने के लिए बचावकर्मी तेजी से काम कर रहे हैं। लापता लोगों में करीब 500 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं, सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है।