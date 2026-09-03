व्हाट्सऐप बिजनेस में बड़ा बदलाव

व्हाट्सऐप बिजनेस में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से मैसेज भेजने के लिए देना होगा पैसा

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:58 am Sep 03, 202610:58 am

क्या है खबर?

मेटा ने व्हाट्सऐप बिजनेस इस्तेमाल करने वाले कारोबारों के लिए नई फीस का ऐलान किया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा। इसके बाद सर्विस से जुड़े मैसेज भेजने पर प्रति मैसेज पैसे देने होंगे। हालांकि, कारोबारों को हर महीने 1,000 सर्विस मैसेज मुफ्त भेजने की सुविधा मिलेगी। यह सीमा हर बिजनेस फोन नंबर के लिए अलग होगी। मुफ्त मैसेज इस्तेमाल नहीं होने पर अगले महीने नहीं जुड़ेंगे और हर महीने फिर से 1,000 मैसेज मिलेंगे।