विवेक ओबेरॉय के अभिनय का देखना है असली जलवा? OTT पर ये फिल्में जरूर देखें
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय 3 सितंबर को अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने साल 2002 में फिल्म 'कंपनी' से बॉलीवुड में कदम रखा और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं विवेक की उन फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।
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'साथिया' और 'मस्ती'
प्रसिद्ध रोमांटिक ड्रामा फिल्म साथिया साल 2002 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विवेक और रानी मुखर्जी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। इस फिल्म का लुफ्त आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं।
कॉमेडी फिल्म 'मस्ती' साल 2004 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विवेक के साथ आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख नजर आए थे। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
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'प्रिंस' और 'शूटआऊट ऍट वडाला'
साल 2010 में रिलज हुई विवेक की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'प्रिंस' की कहानी एक ऐसे शातिर चोर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सुबह उठकर अपनी यादाश्त खो बैठा होता है। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म 'शूटआउट एट वडाला' मुंबई पुलिस के पहले आधिकारिक एनकाउंटर और गैंगस्टर मान्या सर्वे की सच्ची और खौफनाक कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
जानकारी
#5 'कृष 3'
'कृष 3' साल 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुपरहीरो कृष (ऋतिक रोशन) का सामना एक खतरनाक वैज्ञानिक और विकलांग खलनायक काल (विवेक) से होता है। इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।