इन फिल्मों से बॉलीवुड में छाए विवेक ओबेरॉय

विवेक ओबेरॉय के अभिनय का देखना है असली जलवा? OTT पर ये फिल्में जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 10:59 am Sep 03, 202610:59 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबेरॉय 3 सितंबर को अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने साल 2002 में फिल्म 'कंपनी' से बॉलीवुड में कदम रखा और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया और अपने करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं विवेक की उन फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT पर देख सकते हैं।