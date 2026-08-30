नेपाल बाढ़ के बीच हीरो बने स्कूल प्रिंसिपल, सूझबूझ से बचाई 1,600 बच्चों की जान

स्थानीय लोगों ने राजेंद्र को बच्चों की जान बचाने के लिए हीरो कहा। हालांकि, उन्होंने कहा, "मैं और क्या कर सकता था? हम स्कूल से निकले और पहाड़ी की ओर गए। वहां जो कुछ भी मिला, उसी के सहारे हमने दिन बिताया। हम लगभग फंस ही गए थे। अब हमको सुरक्षित निकाल लिया गया है।"

बाढ़ में राजेंद्र का 3 मंजिला स्कूल पूरी तरह बह गया। अब स्कूल की इमारत खंडहर बन चुकी है और उसमें कीचड़ भरा हुआ है।