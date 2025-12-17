विदेश मंत्रालय ने भारत विरोधी धमकियों को लेकर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

बयान

NCP नेता ने क्या दिया है बयान?

NCP नेता अब्दुल्ला ने ढाका के केंद्रीय शहीद मीनार में सभा में कहा था कि ढाका अलगाववादी समूह समेत भारत विरोधी ताकतों को पनाह दे सकता है और सात बहनों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) को अलग करने में मदद कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, "मैं भारत को बताना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, मतदान के अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करने वालों को पनाह देंगे, तो बांग्लादेश भी जवाब देगा।"