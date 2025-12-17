विदेश मंत्रालय ने भारत विरोधी धमकियों को लेकर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

LOADING...
बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह तलब (तस्वीर: एक्स/@hamidullah_riaz)

लेखन गजेंद्र
Dec 17, 2025
01:05 pm
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत विरोधी धमकियों के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। मंत्रालय ने उच्चायुक्त एम रियाज हामिदुल्लाह को नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला के भारत विरोधी बयानों की जानकारी दी और नाराजगी जताई। मंत्रालय ने बांग्लादेश उच्चायुक्त के सामने भड़काऊ बयानों पर औपचारिक रूप से राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने इस संबंध में जानकारी भी मांगी है।

NCP नेता ने क्या दिया है बयान?

NCP नेता अब्दुल्ला ने ढाका के केंद्रीय शहीद मीनार में सभा में कहा था कि ढाका अलगाववादी समूह समेत भारत विरोधी ताकतों को पनाह दे सकता है और सात बहनों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) को अलग करने में मदद कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, "मैं भारत को बताना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, मतदान के अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करने वालों को पनाह देंगे, तो बांग्लादेश भी जवाब देगा।"

मंगलवार को बांग्लादेश उच्चायोग में मनाया गया था विजय दिवस

यह घटनाक्रम भारत में विजय दिवस मनाने के एक दिन बाद आया है, जो 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए मुक्ति युद्ध की 54वीं वर्षगांठ है। उस समय बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं के साथ भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और 6 दिसंबर, 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। मंगलवार को बांग्लादेश उच्चायोग ने दिल्ली में विजय दिवस मनाया, जिसमें हामिदुल्लाह ने भारत-बांग्लादेश के पारस्परिक लाभकारी संबंधों पर जोर दिया था।

