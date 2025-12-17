गोवा नाइट क्लब के संचालन-सुरक्षा पर लूथरा बंधु का था पूरा नियंत्रण, पुलिस साथ ले गई
क्या है खबर?
गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को पुलिस अपने साथ गोवा ले गई है, जहां दोनों से पूछताछ की जाएगी। दोनों आरोपियों को मंगलवार शाम को थाईलैंड के बैंकाक से विमान के जरिए दिल्ली लाया गया था। इसके बाद उन्हें पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गोवा पुलिस को उनके स्थानांतरण की सुविधा के लिए 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है।
जांच
लूथरा बंधु क्लब के संचालन को नियंत्रित कर रहे थे- पुलिस
कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की मांग करते हुए गोवा पुलिस ने कहा कि लूथरा बंधु नाइट क्लब के मुख्य मालिक थे और वहां होने वाले कार्यक्रमों, सुरक्षा व्यवस्था, अनुमतियों और आयोजनों पर उनका पूरा नियंत्रण था। पुलिस ने बताया कि लूथरा बंधुओं ने क्लब में अग्निकांड के बाद कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। बता दें कि दोनों आरोपियों को आज बुधवार को गोवा के मापुसा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
आरोप
दोनों भाईयों पर क्या है आरोप
पुलिस ने लूथरा बंधु पर 6 दिसंबर को क्लब में हुए अग्निकांड के बाद गैर इरादतन हत्या, लापरवाही और बिना लाइसेंस क्लब चलाने का आरोप लगाया है। FIR के अनुसार, नाइट क्लब बिना अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों के चल रहा था और 6 दिसंबर को क्लब में बिना किसी अग्नि सुरक्षा उपकरण के फायर शो का आयोजन किया गया था। दोनों आग लगने के कुछ घंटे के बाद फुकेत भाग गए थे। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था।
मुश्किल
जमानत की याचिका हो चुकी है खारिज
अरपोरा स्थित नाइट क्लब में 6 दिसंबर को अग्निकांड में 4 पर्यटक समेत 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 21 क्लब के कर्मचारी थे। दोनों भाईयों ने फुकेत से दिल्ली कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 11 दिसंबर को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। भाईयों ने तर्क दिया कि वे फुकेत भागे नहीं थे, बल्कि रेस्तरां खोलने गए थे। उन्होंने कहा था कि उनका क्लब के संचालन में कोई नियंत्रण नहीं था।
ट्विटर पोस्ट
दोनों भाईयों को गोवा पुलिस साथ ले गई
