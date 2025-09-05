क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं? विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

जवाब विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत-अमेरिका संबंधों पर कहा, "दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बीच में एक विस्तृत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। हम चाहते हैं चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच में साझेदारी को लेकर जो मूल मुद्दे तैयार किए गए हैं, उस पर काम करके उसको आगे ले जाएं, जिसमें दोनों देशों के बीच में आपसी समझ, साझा दिलचस्पी और आपसी सम्मान शामिल हो।"

अभ्यास अलास्का में चल रहा अमेरिका और भारत के बीच युद्धाभ्यास प्रवक्ता ने आगे बताया कि अमेरिका के अलास्का में भारत-अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है और कुछ दिन पहले दो-दो प्रतिनिधियों की अंतर-सत्रीय बैठक हुई थी। उन्होंने बताया कि रक्षा नीति समूह का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था। ऐसे में दोनों देशों की बीच में बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि भारत प्रतिबद्ध है कि इस साझेदारी को और मजबूत किया जाए। उन्होंने व्यापार मुद्दों पर कहा कि अमेरिकी पक्ष के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है।

बैठक क्या क्वाड बैठक में आएंगे ट्रंप? पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि ट्रंप का भारत में होने वाली क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आना मुश्किल है। इससे जुड़े सवाल पर प्रवक्ता ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। उन्होंने इतना कहा, "क्वाड सम्मेलन को हम 4 सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर साझा हितों पर चर्चा के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में देखते हैं। सम्मेलन सदस्य देशों के बीच राजनयिक परामर्श के जरिए तय किया जाता है।"