भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बयान को भ्रामक और अस्वीकार्य बताया

लेखन गजेंद्र
Sep 05, 2025
05:27 pm
क्या है खबर?

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारों के उन बयानों को गलत और भ्रामक बताया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने पीटर नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और जाहिर है, हम उन्हें अस्वीकार करते हैं।" नवारो ने अपने बयान में ब्राह्मण समुदाय पर निशाना साधा था।

ट्विटर पोस्ट

विदेश मंत्रालय का बयान

विवाद

पीटर नवारों ने क्या कहा था?

नवारो ने पिछले महीने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार कहा था, "मोदी एक महान नेता हैं, मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद वे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं। इसलिए मैं भारत के लोगों से बस इतना कहूंगा कि कृपया समझें कि यहां क्या हो रहा है? ब्राह्मण भारत के लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, और हमें इसे रोकना होगा।"

आलोचना

नवारो ने भारत को 'टैरिफ का महाराजा' कहा था

इतना ही नहीं, नवारो ने भारत पर ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ को भी सही ठहराया था। उन्होंने भारत को 'टैरिफ का महाराजा' भी कहा था। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' और भारत को रूस का 'धोबीघाट' कहा था। नवारो की टिप्पणी की हिंदू पैक्ट के अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन ने अनुचित और हिंदू विरोधी बताया था और ट्रंप से उन्हें पद से हटाने का आग्रह किया था।