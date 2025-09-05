भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बयान को भ्रामक और अस्वीकार्य बताया
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारों के उन बयानों को गलत और भ्रामक बताया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने पीटर नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और जाहिर है, हम उन्हें अस्वीकार करते हैं।" नवारो ने अपने बयान में ब्राह्मण समुदाय पर निशाना साधा था।
विदेश मंत्रालय का बयान
VIDEO | Delhi: "We have seen the inaccurate and misleading statements made by Mr. (Peter) Navarro and obviously, we reject them", says MEA Spokesperson Randhir Jaiswal on Navarro's 'Brahmins profiting' remarks.— Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2025
For the unversed, White House trade advisor Peter Navarro had said… pic.twitter.com/GFouUk8rYt
पीटर नवारों ने क्या कहा था?
नवारो ने पिछले महीने फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार कहा था, "मोदी एक महान नेता हैं, मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद वे व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ क्यों घुल-मिल रहे हैं। इसलिए मैं भारत के लोगों से बस इतना कहूंगा कि कृपया समझें कि यहां क्या हो रहा है? ब्राह्मण भारत के लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, और हमें इसे रोकना होगा।"
नवारो ने भारत को 'टैरिफ का महाराजा' कहा था
इतना ही नहीं, नवारो ने भारत पर ट्रंप के 50 प्रतिशत टैरिफ को भी सही ठहराया था। उन्होंने भारत को 'टैरिफ का महाराजा' भी कहा था। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' और भारत को रूस का 'धोबीघाट' कहा था। नवारो की टिप्पणी की हिंदू पैक्ट के अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन ने अनुचित और हिंदू विरोधी बताया था और ट्रंप से उन्हें पद से हटाने का आग्रह किया था।