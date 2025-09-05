भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के बयान को भ्रामक और अस्वीकार्य बताया

भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के बयान को अस्वीकार्य बताया

लेखन गजेंद्र 05:27 pm Sep 05, 202505:27 pm

क्या है खबर?

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारों के उन बयानों को गलत और भ्रामक बताया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने पीटर नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और जाहिर है, हम उन्हें अस्वीकार करते हैं।" नवारो ने अपने बयान में ब्राह्मण समुदाय पर निशाना साधा था।