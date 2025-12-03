नए प्रवासियों पर प्रतिबंध को लेकर एस जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को सलाह दी, कहा- नुकसान होगा

सलाह

क्या बोले जयशंकर?

जयशंकर ने कार्यक्रम में कई देशों में आव्रजन के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा, "वास्तविक संकट का आने वाले कार्यबल की गतिशीलता से कोई लेना-देना नहीं। अगर अमेरिका-यूरोप में कोई चिंता है, तो वह इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले दो दशकों में बहुत सोच-समझकर और जानबूझकर अपने व्यवसायों को स्थानांतरित होने दिया। यह उनकी पसंद और रणनीति थी। उन्हें इसे ठीक करने के तरीके खोजने होंगे और कई ऐसा कर रहे हैं।"