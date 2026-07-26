संसद मार्च के दौरान भीड़ नियंत्रण को लेकर RAF ने आंतरिक समीक्षा की है

RAF की आंतरिक समीक्षा में 'संसद मार्च' के दौरान चूक सामने आई, बदले गए नियम- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 04:18 pm Jul 26, 202604:18 pm

क्या है खबर?

20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान सुरक्षाबलों की ज्यादती की कई रिपोर्टें सामने आई थीं। खासतौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की भूमिका सवालों में थी। इसके बाद RAF ने एक आंतरिक समीक्षा कराई, जिसमें सामने आया है कि जवानों द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए अपनाई गई 'फोर्स ग्रेडिएंट' तय मानकों और RAF के प्रशिक्षण के अनुरूप नहीं थी।