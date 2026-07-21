CJP के 'संसद मार्च' में लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी, कहा- माफी मांगे प्रधानमंत्री मोदी

राहुल ने संसद में मीडिया से कहा, "मोदी जी ने कल जो कुछ हुआ (छात्रों पर लाठीचार्ज) उसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। युवा हमारी शिक्षा और टेस्टिंग व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, " पूरा देश जानता है कि दीमकों ने शिक्षा और टेस्टिंग सिस्टम को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और छात्रों को पीटने की इस बकवास को तुरंत रोकना चाहिए।"