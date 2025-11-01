मुंबई: बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित महीनों से बना रहा था योजना, सामने आई जानकारी

30 अक्टूबर को मुंबई में एक नाटकीय घटनाक्रम में रोहित आर्या नामक शख्स ने 17 बच्चों को एक स्टूडियो में बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस ऑपरेशन में रोहित मारा गया, लेकिन अब उसकी पूरी योजना सामने आई है। बच्चों की किडनैपिंग से लेकर बाद तक की पूरी योजना रोहित ने बारीकी से बनाई थी। उसने कई दिनों तक खाने से लेकर किडनैपिंग सफल रहने तक की योजना बना रखी थी।

पहले की योजना कई दिनों से कर रहा था तैयारी बंधक बनाए गए एक बच्चे की दादी के अनुसार, पिछले हफ्ते बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाने के बाद रोहित ने 26 अक्टूबर से मूवी की कथित शूटिंग शुरू कर दी थी। कोल्हापुर के सचिन जाधव, जिनकी बेटी भी बंधकों में थीं ने बताया कि 3 दिन बाद रोहित ने स्टूडियो की खिड़कियों को बच्चों की तस्वीरों वाले काले कागज से ढांक दिया। उसने कहा कि धूप की वजह से शूटिंग में परेशानी आ रही है।

खाना स्टूडियो में जमा किया खाना, मोशन सेंसर लगवाए घटनाक्रम लंबे समय तक चलने की स्थिति में रोहित ने स्टूडियो में बंधकों के लिए खाने का सामान जमा कर रखा था, ताकि वह सुरक्षित रहे। उसने स्टूडियो के दरवाजे की टूटी हुई कुंडी भी ठीक करवाई और वहां मोशन सेंसर भी लगवाए, ताकि अगर कोई अचानक स्टूडियो में घुसने की कोशिश करे तो उसे पता लगा जाए। उसने स्टूडियो में कई जगहों पर कैमरे भी लगवाए थे, जिसकी लाइव फीड उसके मोबाइल पर जाती थी।

फिल्म भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह पर फिल्म बनाने की भी थी योजना रोहित ने बच्चों और अपने सहायक रोहन राज अहेर को बताया था कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह कर रहे बच्चों पर आधारित एक फिल्म की शूटिंग कर रहा है, जिसमें बच्चों के अपहरण का दृश्य भी होगा। अहेर ने कहा, "रोहित ने मुझे फोन किया और बताया कि वे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ बच्चों के विद्रोह पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं और उसमें एक दृश्य ऐसा है, जिसमें बच्चों का अपहरण किया जाएगा।"

परिजन रोहित ने बच्चों के मुंह पर लगा दी थी टेप एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोहित ने बच्चों के माता-पिता से कहा था कि उसे अपहरण वाले दृश्य की शूटिंग करनी है और उसने बच्चों के चेहरे भी टेप से ढक दिए थे। अधिकारी ने कहा, "जब बच्चे दोपहर के भोजन के लिए बाहर नहीं आए और उन्हें भूख लगने लगी, तो उसने एक अभिभावक को एक वीडियो भेजा, जिसमें बताया गया था कि उसने सभी बच्चों को बंधक बना लिया है।"