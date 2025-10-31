पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के 3 गुर्गे गिरफ्तार, स्कूल की दीवार पर लिखे थे नारे

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने एक्स पर बताया कि इन कार्यकर्ताओं को SFJ के अमेरिका स्थित मास्टरमाइंड पन्नू का समर्थन प्राप्त था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों ने दंगे भड़काने और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भड़काऊ नारे लिखे थे। पुलिस को पता चला है कि तीनों को इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए विदेश से धन प्राप्त हो रहा था। उन्होंने इसके लिए 2,000 रुपये लिए थे।

पहचान

पहले भी पकड़े गए थे पन्नू के समर्थक

PTB न्यूज के मुताबिक, इससे पहले भी इस साल पन्नू के लिए खालिस्तानी पोस्टर लगाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 FIR दर्ज हुई थी और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने 35 से लेकर 50,000 रुपए के लिए ये पोस्टर लगाए थे। आज गिरफ्तार हुए 3 आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।