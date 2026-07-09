महाराष्ट्र में बारिश ने हजारों गणेश मूर्तियां निगलीं, कारीगरों के करोड़ों स्वाहा
जुलाई की शुरुआत में, महाराष्ट्र के जोहे और ताम्बडशेट गांवों में भारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने हजारों गणेश मूर्तियों को तबाह कर दिया, और ये सब हुआ है गणेश चतुर्थी से महज एक महीने पहले। ये दोनों गांव आमतौर पर राज्य की करीब 80 प्रतिशत मूर्तियों का निर्माण करते हैं, जिससे नुकसान बहुत भारी हुआ है। कारीगरों को करोड़ों की चपत लगी है, और कई लोगों ने तो एक ही रात में अपना लगभग सारा काम खो दिया।
पानी ने इको-फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों को बर्बाद कर दिया
बाढ़ का पानी कुछ ही मिनटों में वर्कशॉप में घुस गया, जिससे कारीगरों को अपनी बनाई हुई मूर्तियों को बचाने का एक भी मौका नहीं मिला। कई मूर्तियां तो पहले से बुक थीं या लगभग तैयार ही थीं। महेंद्र गणेश पाटिल और प्रशांत भगवान पाटिल जैसे निर्माताओं को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि इको-फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों पानी में पूरी तरह घुल गईं। नुकसान बहुत ज्यादा है और लगातार बारिश की वजह से सरकारी मदद भी देर से पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में, कई कारीगरों के लिए त्योहार के समय तक दोबारा काम शुरू करना लगभग नामुमकिन लग रहा है।