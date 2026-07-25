असम में बाढ़ का तांडव, अब तक हुई 58 लोगों की मौत

अब तक करीब 4,455 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, वहीं लगभग 1.15 लाख लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। हालांकि, पानी कम होने के बाद जमी गाद (मिट्टी) ने कई इलाकों के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसके कारण अब भी कई परिवार फंसे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस साल जंगलों की अंधाधुंध कटाई और नदियों के तल से की गई खुदाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। उनका सुझाव है कि ज्यादा पेड़ लगाकर और बाढ़ की बेहतर भविष्यवाणी करके भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।