दिल्ली के चांदनी चौक में सबसे अधिक प्रदूषण

दिल्ली के चांदनी चौक में जहरीली हुई हवा, AQI 431 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा

लेखन गजेंद्र 10:13 am Dec 03, 202510:13 am

क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार हो गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। सबसे व्यस्त और घने इलाकों में शामिल चांदनी चौक की हालत बहुत खराब है। यहां का AQI 431 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' है। यह इलाका धुंध की चादर से ढका हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज हुआ है।