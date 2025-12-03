LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / दिल्ली के चांदनी चौक में जहरीली हुई हवा, AQI 431 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा
दिल्ली के चांदनी चौक में जहरीली हुई हवा, AQI 431 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा
दिल्ली के चांदनी चौक में सबसे अधिक प्रदूषण

दिल्ली के चांदनी चौक में जहरीली हुई हवा, AQI 431 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा

लेखन गजेंद्र
Dec 03, 2025
10:13 am
क्या है खबर?

दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार हो गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। सबसे व्यस्त और घने इलाकों में शामिल चांदनी चौक की हालत बहुत खराब है। यहां का AQI 431 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' है। यह इलाका धुंध की चादर से ढका हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, बुधवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज हुआ है।

प्रदूषण

दिल्ली में 14 जगह हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित

CPCB ने दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों से सुबह 7:05 बजे आंकड़े जुटाए, जिसमें 14 केंद्रों पर AQI 401 से ऊपर दर्ज किया गया है। इसमें आनंद विहार में 405, अशोक विकार में 403, बवाना में 408, चांदनी चौक में 431, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 406, जहांगीरपुरी में 406, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 405, नेहरू नगर में 436, ओखला में 404, आरके पुरम में 420, रोहिणी में 417, सिरीफोर्ट में 408, विवेक विहार में 415, वजीरपुर में 406 है।

मुद्दा

संसद में उठाया जा सकता है मुद्दा

दिल्ली में व्यापक वायु प्रदूषण के बीच संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है, ऐसे में यह मुद्दा सदन में उठाए जाने की संभावना है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग इससे परेशान हैं। बता दें कि 0-50 के बीच AQI 'अच्छा', 51-100 'संतोषजनक', 101-200 'मध्यम', 201-300 'खराब', 301-400 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

दिल्ली में प्रदूषण से निजात के लिए पानी का छिड़काव

Advertisement