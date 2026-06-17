विजयवाड़ा के रेनबो अस्पताल में आग, ऐसे बचाई गई सभी मासूमों की जान
विजयावाड़ा के रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में बुधवार तड़के अचानक आग लग गई। आग इमरजेंसी वार्ड से शुरू हुई और इसका धुआं तेजी से पहली मंजिल तक फैल गया। गनीमत रही कि अस्पताल के सभी मरीज, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, उन्हें पास के एक दूसरे हॉस्पिटल में सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। सुबह 8:12 बजे आपातकालीन कॉल मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर जल्द ही काबू पा लिया।
वार्ड में शॉर्ट सर्किट की आशंका
अधिकारियों को संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिससे इमरजेंसी वार्ड में लगा एक AC जल गया। अस्पताल का फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गए, जिससे कर्मचारियों को मरीजों को तेजी से बाहर निकालने में मदद मिली। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल के स्टाफ के साथ मिलकर काम किया ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अधिकारी अब घटना की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सभी इस बात से खुश हैं कि सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका।