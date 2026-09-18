भारत राष्ट्र समिति के PRO पर पुलिस से मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

पुलिस बताती है कि उन्होंने BRS नेताओं के एक काफिले को नियंत्रित करने के लिए रोका था।

आरोप है कि तभी मुदिराज ने पुलिस का सामना किया, उनसे बदजुबानी की और उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश की।

यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 223 के तहत दर्ज किया गया है। इससे यह बात सामने आती है कि जब माहौल तनावपूर्ण होता है, तो राजनेताओं और कानून प्रवर्तन के बीच हालात कितने पेचीदा हो सकते हैं।