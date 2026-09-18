भारत राष्ट्र समिति के PRO पर पुलिस से मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
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भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) महेश मुदिराज इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल, पुलिस ने उनके खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की है। उन पर आरोप है कि विधानसभा सत्रों के दौरान एक जांच चौकी पर उन्होंने अधिकारियों को रोका और उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद सैफाबाद पुलिस स्टेशन में तनाव और बढ़ गया है।
भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज
पुलिस बताती है कि उन्होंने BRS नेताओं के एक काफिले को नियंत्रित करने के लिए रोका था।
आरोप है कि तभी मुदिराज ने पुलिस का सामना किया, उनसे बदजुबानी की और उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश की।
यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 और 223 के तहत दर्ज किया गया है। इससे यह बात सामने आती है कि जब माहौल तनावपूर्ण होता है, तो राजनेताओं और कानून प्रवर्तन के बीच हालात कितने पेचीदा हो सकते हैं।