फिजी के प्रधानमंत्री 24-26 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच
क्या है खबर?
फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 24 से 26 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी सुलुएती राबुका भी नई दिल्ली आएंगी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि राबुका के प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो लालबालावु और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। राबुका पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
दौरा
प्रधानमंत्री मोदी राबुका के सम्मान में लंच का आयोजन करेंगे
मंत्रालय ने बताया कि राबुका 24 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी 25 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। मोदी उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राबुका राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति ने पिछले साल अगस्त में फिजी का दौरा किया था। फिजी प्रधानमंत्री की यह यात्रा संभवत: उनके निमंत्रण के बाद आयोजित की गई है। राबुका 26 को भारत से रवाना हो जाएंगे।
दौरा
फिजी प्रधानमंत्री व्याख्यान देंगे
मंत्रालय ने बताया कि फिजी प्रधानमंत्री नई दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) में 'शांति महासागर' विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं। मंत्रालय ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री राबुका की यात्रा भारत-फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। नवंबर, 2014 को मोदी ने फिजी की यात्रा में 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, जिसमें फिजी में सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु ऋण सहायता, राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग और राजनयिक मिशन स्थापना शामिल थे।