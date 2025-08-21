फिजी के प्रधानमंत्री 24-26 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंच

मंत्रालय ने बताया कि राबुका 24 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनकी 25 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। मोदी उनके सम्मान में दोपहर के भोजन का आयोजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राबुका राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति ने पिछले साल अगस्त में फिजी का दौरा किया था। फिजी प्रधानमंत्री की यह यात्रा संभवत: उनके निमंत्रण के बाद आयोजित की गई है। राबुका 26 को भारत से रवाना हो जाएंगे।

दौरा

फिजी प्रधानमंत्री व्याख्यान देंगे

मंत्रालय ने बताया कि फिजी प्रधानमंत्री नई दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद (ICWA) में 'शांति महासागर' विषय पर व्याख्यान दे सकते हैं। मंत्रालय ने जोर दिया कि प्रधानमंत्री राबुका की यात्रा भारत-फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। नवंबर, 2014 को मोदी ने फिजी की यात्रा में 3 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए थे, जिसमें फिजी में सह-उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु ऋण सहायता, राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग और राजनयिक मिशन स्थापना शामिल थे।