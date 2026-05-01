मिजोरम की लंगलेई जेल से फर्जी दस्तावेजों के दम पर 16 कैदी 'रिहा'

मुख्य आरोपी की पहचान हुई

पुलिस ने अब तक भाग चुके 13 कैदियों को फिर से धर दबोचा है, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं और एक की जेल से बाहर मौत हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि 22 वर्षीय जेरेमिया लालथांगथुरा इस पूरी साजिश का मुख्य सरगना है। उसने कैदियों का विश्वास जीता और जेल के कुछ भीतर के कर्मचारियों की मदद से इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। मामले की जांच अभी भी जारी है, ऐसे में पुलिस को जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।