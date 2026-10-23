अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भारत-चीन में जारी है आमने-सामने की स्थिति (तस्वीर: फाइल)

अरुणाचल प्रदेश सीमा पर भारत-चीन में जारी है आमने-सामने की स्थिति, ITBP प्रमुख ने की पुष्टि

लेखन भारत शर्मा 10:48 am Oct 23, 202610:48 am

क्या है खबर?

पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले गतिरोध के बाद अब उत्तर-पूर्वी सीमा पर तनाव की बड़ी खबर सामने आई है। इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) शत्रुजीत कपूर ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने की स्थिति अभी भी जारी है। सरकारी स्तर पर इस टकराव की यह पहली आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।