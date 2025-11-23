प्रत्यक्षदर्शियों ने यासीन मलिक को 1990 के भारतीय वायुसेना हत्याकांड का मुख्य शूटर बताया
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के पूर्व अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पहचान 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या के मुख्य शूटर के रूप में हुई है। जम्मू-कश्मीर की एक आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (TADA) अदालत में सुनवाई के दौरान दो प्रमुख चश्मदीदों ने इसकी पुष्टि की है। सन्नत नगर में हुए इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की मौत हो गई थी और 22 अन्य घायल हो गए थे।
अनुभव
चश्मदीदों ने साझा किया सन्नत नगर हमले का अनुभव
अदालती कार्यवाही के दौरान, मलिक द्वारा बहस किए गए एक चश्मदीद ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, "तुम्हारी दाढ़ी के स्टाइल के अलावा, तुम ज्यादा नहीं बदले हो।" मुख्य गवाह ने हमले में शामिल तीन अन्य लोगों, शौकत बख्शी, नन्ना जी और जावेद अहमद का भी नाम लिया। उस दर्दनाक घटना को याद करते हुए चश्मदीद ने बताया कि नन्ना जी ने उस पर AK-47 राइफल तान दी थी, लेकिन वह अपनी जगह बदलकर भागने में कामयाब रहा।
स्थिति
मलिक वर्तमान में काट रहा आजीवन कारावास की सजा
मलिक वर्तमान में आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की सुनवाई में भाग लिया। अदालत ने मुख्य गवाहों से जिरह की अनुमति दे दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के विशेष अभियोजक एसके भट भी कार्यवाही के दौरान मौजूद रहेंगे। अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित है, जिससे हमले के 35 साल बाद पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिलेगी।