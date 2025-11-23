प्रत्यक्षदर्शियों ने यासीन मलिक को 1990 के भारतीय वायुसेना हत्याकांड का मुख्य शूटर बताया

अनुभव

चश्मदीदों ने साझा किया सन्नत नगर हमले का अनुभव

अदालती कार्यवाही के दौरान, मलिक द्वारा बहस किए गए एक चश्मदीद ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, "तुम्हारी दाढ़ी के स्टाइल के अलावा, तुम ज्यादा नहीं बदले हो।" मुख्य गवाह ने हमले में शामिल तीन अन्य लोगों, शौकत बख्शी, नन्ना जी और जावेद अहमद का भी नाम लिया। उस दर्दनाक घटना को याद करते हुए चश्मदीद ने बताया कि नन्ना जी ने उस पर AK-47 राइफल तान दी थी, लेकिन वह अपनी जगह बदलकर भागने में कामयाब रहा।