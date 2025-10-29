गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता पहली बार होंगे विशेष मेहमान
क्या है खबर?
अगले साल 26 जनवरी, 2026 पर गणतंत्र दिवस की परेड में यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष नेताओं को पहली बार विशेष मेहमान के तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि होंगे। औपचारिक निमंत्रण भेजने के बाद अब स्वीकृति की आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद नई दिल्ली और ब्रुसेल्स इसकी घोषणा करेंगे।
मेहमान
जनवरी में होगी होगा भारत-EU शिखर सम्मेलन
गणतंत्र दिवस पर विशेष अतिथि को बुलाना भारत में अतिथ्य सत्कार के साथ रणनीति का हिस्सा होता है, जिसमें मेहमान का चयन रणनीतिक, कूटनीतिक, व्यावसायिक हित और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति को देखते हुए तय होता है। EU नेतृत्व को पहली बार न्योता दिया गया है, क्योंकि भारत और 27 सदस्य देशों के EU के बीच संबंध पिछले महीनों में मजबूत हुए हैं। EU नेता जब जनवरी में भारत आएंगे तो उसी समय भारत-EU नेताओं का शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में होगा।
दौरा
ब्रुसेल्स में हैं वाणिज्य मंत्री
मेहमानों का चयन ऐसे समय हुआ है, जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हैं। उनकी EU मुख्यालय में व्यापार आयुक्त मारोस सेफ्कोविक से मुलाकात हुई है। भारत और EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बात कर रहे हैं। दोनों 23 में आधे मुद्दों पर बात कर चुके हैं, अब कृषि, शराब, ऑटो, बीमा-बैंकिंग पर बातचीत चल रही है। जनवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU नेता दक्षिण अफ्रीका में G-20 शिखर सम्मेलन में मिलेंगे।