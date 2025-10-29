गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता पहली बार होंगे विशेष मेहमान

लेखन गजेंद्र 11:49 am Oct 29, 202511:49 am

क्या है खबर?

अगले साल 26 जनवरी, 2026 पर गणतंत्र दिवस की परेड में यूरोपीय संघ (EU) के शीर्ष नेताओं को पहली बार विशेष मेहमान के तौर पर निमंत्रण भेजा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि होंगे। औपचारिक निमंत्रण भेजने के बाद अब स्वीकृति की आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद नई दिल्ली और ब्रुसेल्स इसकी घोषणा करेंगे।