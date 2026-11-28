चंडीगढ़ में ETT शिक्षकों का हंगामा, 5 साल की वादाखिलाफी और धांधली पर फूटा गुस्सा
लेखन आबिद खान
पंजाब के एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग यानी ETT शिक्षक चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया के घर के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने राज्य सरकार के पिछले 5 साल से पूरे न हुए वादों को लेकर अपना विरोध जताया।
भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद शिक्षकों ने साफ कर दिया कि वे अब अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई के लिए और इंतजार नहीं करेंगे।
शिक्षकों ने आरोपी क्लर्क के निलंबन की मांग की
शिक्षक काफी समय से कुछ बदलावों की मांग कर रहे हैं। इनमें धांधली के आरोप में फंसे एक क्लर्क को निलंबित करना भी शामिल है। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पहले जो वादे किए थे, वे भी पूरे नहीं हुए हैं।