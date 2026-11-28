शिक्षक काफी समय से कुछ बदलावों की मांग कर रहे हैं। इनमें धांधली के आरोप में फंसे एक क्लर्क को निलंबित करना भी शामिल है। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पहले जो वादे किए थे, वे भी पूरे नहीं हुए हैं।