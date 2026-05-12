एतिहाद एयरलाइन की उड़ान में अंतिम समय पर आई तकनीकी खराबी, 260 यात्री सुरक्षित
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एतिहाद एयरवेज की उड़ान EY343, जो चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली थी, मंगलवार सुबह उड़ान भरने से ठीक पहले एक तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद देरी का शिकार हो गई। करीब 260 यात्रियों को लेकर जा रहा यह विमान अपने तय समय सुबह 10:15 बजे उड़ान भरने के बजाय वापस गेट पर लौट आया। इससे एक बार के लिए यात्रियों में हड़कंप मच गया।
विमान में सवार सभी 260 यात्री सुरक्षित उतारे गए
इस घटना के बाद विमान में सवार सभी 260 यात्री सुरक्षित तरीके से उतार लिए गए और किसी को चोट नहीं आई। एहतियातन आपातकालीन सेवाओं को भी सक्रिय किया गया। एतिहाद ने सभी को आश्वस्त किया कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे ताजा जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करें, क्योंकि अब इस उड़ान के तय समय से 3 घंटे की देरी से उड़ान भरने की उम्मीद है।