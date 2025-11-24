LOADING...
इथियोपिया में 10,000 साल बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, इंडिगो की कन्नूर-अबु धाबी उड़ान का मार्ग बदला
Nov 24, 2025
07:46 pm
क्या है खबर?

इथियोपिया में पूरी तरह शांत हो चुके एक ज्वालामुखी के दोबारा से फटकर सक्रिय होने से खलबली मच गई। इसके चलते कन्नूर से अबु धाबी जा रही इंडिगो की एक उड़ान का मार्ग बदलकर उसे अहमदाबाद भेजना पड़ा। बाद में इस विमान को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया और अब विमान में सवार यात्रियों को दोबारा से कन्नूर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ज्वालामुखी के कारण उड़ान का प्रभावित होना चर्चा का विषय है।

अलर्ट

भारतीय विमानन प्राधिकरण ने जारी किया अलर्ट

भारतीय विमानन प्राधिकरण की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि इथियोपिया के एर्टा एले रेंज में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार सुबह 10,000 साल बाद फिर से सक्रिय हो गया। उसका लावा तो अब शांत हो चुका है, लेकिन उसका धुआं वायुमंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है। वह लाल सागर को पार करते हुए ओमान और यमन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में विमानन संबंधी सलाह जारी की गई है।

निगरानी

भारतीय विमानन प्राधिकरण संभावित प्रभाव की कर रहा निगरानी

भारतीय विमानन प्राधिकरण और एयरलाइंस सोमवार शाम से दिल्ली और जयपुर के ऊपर उड़ान संचालन पर संभावित प्रभाव की निगरानी कर रहे हैं। कुछ उड़ानें पहले से ही धुएं से बचने के लिए अपने मार्ग समायोजित कर चुकी हैं। इधर, अकासा एयर ने भी एक परामर्श में कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय विमानन प्रोटोकॉल के अनुरूप ज्वालामुखी गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।