इथियोपिया में 10,000 साल बाद सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, इंडिगो की कन्नूर-अबु धाबी उड़ान का मार्ग बदला

लेखन भारत शर्मा 07:46 pm Nov 24, 202507:46 pm

क्या है खबर?

इथियोपिया में पूरी तरह शांत हो चुके एक ज्वालामुखी के दोबारा से फटकर सक्रिय होने से खलबली मच गई। इसके चलते कन्नूर से अबु धाबी जा रही इंडिगो की एक उड़ान का मार्ग बदलकर उसे अहमदाबाद भेजना पड़ा। बाद में इस विमान को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया और अब विमान में सवार यात्रियों को दोबारा से कन्नूर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ज्वालामुखी के कारण उड़ान का प्रभावित होना चर्चा का विषय है।