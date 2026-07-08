सुरंग हादसे पर घिरी केरलम सरकार, वायनाड समिति ने ठेकेदार को दोषी मानना बताया अस्वीकार्य देश Jul 08, 2026

कल्लाडी सुरंग स्थल पर मलबा बहने की घटना के बाद वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति के पर्यावरणवादी केरलम सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस परियोजना को बिना किसी सही वैज्ञानिक जांच के जल्दबाजी में शुरू कर दिया गया था और उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। समिति ने कृषि मंत्री टी सिद्दीकी के उस बयान को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ कहा कि उनका यह जवाब स्वीकार्य नहीं है।