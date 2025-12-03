दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उद्योगों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं

दिल्ली NCR: पर्यावरण मंत्रालय ने उद्योगों के लिए जारी किए नए नियम, प्रदूषण रोकने की कवायद

क्या है खबर?

दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इनके बारे में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया को जानकारी दी। इसके तहत NCR क्षेत्र के सभी उद्योगों को 31 दिसंबर तक ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी सिस्टम (OCEMS) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा फैक्ट्री बंद करने सहित जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा NCR के राज्यों और नगर निगमों को प्रदूषण नियंत्रित के लिए 2026 तक वार्षिक कार्य योजनाएं बनानी होंगी।