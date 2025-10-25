दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 अपराधी गोली लगने से घायल
क्या है खबर?
दिल्ली के महरौली और नांगलोई इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर आई है। इस मुठभेड़ में पलिस की गोली लगने से 4 अपराधी घायल हो गए हैं। हालांकि, पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। घायल अपराधियों पर पुलिस पर गोलीबारी करने के मामले पहले से दर्ज हैं। नागलोई में 3 आरोपियों को गोली लगी है, जबकि महरौली में एक अपराधी घायल हुआ है।
मुठभेड़
कोकू पहाड़िया से हुई पुलिस की मुठभेड़
महरौली इलाके में दिल्ली पुलिस और वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पहाड़िया घायल हो गया। इस दौरान दो पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगी, जबकि एक कांस्टेबल के हाथ में चोट लगी। आरोपी ने भागने की कोशिश में टीम पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने के बाद पहाड़िया को काबू कर लिया गया और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
गिरफ्तार
एम्बुलेंस में शराब लाने के आरोप में युवक गिरफ्तार
वहीं, दिल्ली के द्वारका में अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई और इस सिलसिले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के रोहतक निवासी ऋतिक (21) है, उसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस में अवैध शराब ले जाते समय पकड़ा गया। द्वारका पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने कहा, "अभियान के दौरान कुल 1,400 क्वार्टर और 84 बोतल शराब बरामद की गई हैं। वाहन भी जब्त कर लिया गया है।