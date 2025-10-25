दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 अपराधी गोली लगने से घायल

दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़

लेखन भारत शर्मा 12:41 pm Oct 25, 202512:41 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के महरौली और नांगलोई इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बड़ी खबर आई है। इस मुठभेड़ में पलिस की गोली लगने से 4 अपराधी घायल हो गए हैं। हालांकि, पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। घायल अपराधियों पर पुलिस पर गोलीबारी करने के मामले पहले से दर्ज हैं। नागलोई में 3 आरोपियों को गोली लगी है, जबकि महरौली में एक अपराधी घायल हुआ है।