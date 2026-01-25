विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से की मुलाकात, क्या हुई चर्चा?
क्या है खबर?
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी सांसद माइक रोजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पैट्रोनिस भी शामिल थे। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'बातचीत में भारत-अमेरिका संबंधों, हिंद-प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस के साथ बातचीत हमेशा हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रही है।'
बयान
किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
बैठक के बाद गोर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, सांसद माइक रोजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पैट्रोनिस के साथ एक प्रोडक्टिव बैठक अभी खत्म हुई। इसमें मजबूत सुरक्षा, बढ़े हुए व्यापार और जरूरी तकनीक पर सहयोग के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर बात हुई।' इससे पहले 13 जनवरी को जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बात की थी।