विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से की मुलाकात, क्या हुई चर्चा?

लेखन आबिद खान 03:37 pm Jan 25, 202603:37 pm

क्या है खबर?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी सांसद माइक रोजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पैट्रोनिस भी शामिल थे। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'बातचीत में भारत-अमेरिका संबंधों, हिंद-प्रशांत और यूक्रेन संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस के साथ बातचीत हमेशा हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रही है।'