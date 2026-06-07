NewsBytesExplainer: क्या बूढ़ी हो रही भारतीय आबादी, गिरती प्रजनन दर से एलन मस्क क्यों चिंतित?

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गिरती प्रजनन दर से कई एशियाई देश चिंतित

कई एशियाई देश गिरती TFR और बच्चों के कम जन्म के चलते जनसंख्या संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान शामिल हैं। इन देशों में TFR एक से नीचे चली गई है। दक्षिण कोरिया की सरकार हर बच्चे के जन्म पर माता-पिता को 'बेबी पेमेंट' दे रही है। इसी तरह चीन ने शादी करने वाले युवाओं को टैक्स छूट, घर खरीदने पर सब्सिडी, अतिरिक्त वेतन और नकद राशि देने के प्रावधान किए हैं।