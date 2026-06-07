भारत की जन्म दर पर एलन मस्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है

भारत की जन्म दर फिनलैंड से भी कम, एलन मस्क ने जताई चिंता

क्या है खबर?

दुनिया के चर्चित अरबपति एलन मस्क ने भारत की घटती जन्म दर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत की जन्म दर अब उस स्तर से नीचे पहुंच गई है, जो किसी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है। स्पेस-X के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह बात कही और उन्होंने यह प्रतिक्रिया अमेरिका फर्स्ट (AF) अकाउंट से शेयर पोस्ट पर दी है।