पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची में 'महा-सफाई', 58 लाख नाम कटे; आयोग ने बताई वजह
चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये वो मतदाता थे जो या तो अपना घर बदलकर कहीं और चले गए थे, जिनकी मौत हो चुकी थी, जो लंबे समय से अनुपस्थित थे, या फिर एक ही व्यक्ति के दो नाम दर्ज थे। मुख्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ किया कि सूची में किए गए ये बदलाव किसी खास समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं थे।
पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा
पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों चुनाव पर्यवेक्षक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) की टीमें तैनात रहेंगी, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। इस बीच, अधिकारियों के तबादलों को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ विवाद भी उठे थे, लेकिन आयोग ने इस मामले को सुलझा लिया है। मालदा में हाल ही में हुई एक घटना को कानून-व्यवस्था का मामला मानकर अलग से देखा जा रहा है।