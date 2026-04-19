पश्चिम बंगाल: मतदाता सूची में 'महा-सफाई', 58 लाख नाम कटे; आयोग ने बताई वजह

पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सैकड़ों चुनाव पर्यवेक्षक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी ए पी एफ) की टीमें तैनात रहेंगी, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें। इस बीच, अधिकारियों के तबादलों को लेकर चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ विवाद भी उठे थे, लेकिन आयोग ने इस मामले को सुलझा लिया है। मालदा में हाल ही में हुई एक घटना को कानून-व्यवस्था का मामला मानकर अलग से देखा जा रहा है।