दिल्ली में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 पैदल यात्रियों को कुचला, एक की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में देर रात एक दुर्घटना में एक राहगीर की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि शव को मुर्दाघर में रखवा दिया। पुलिस कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी चालक का मेडिकल कराकर उसके नशे में होने का पता लगा रही है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि शनिवार रात वसंत कुंज इलाके में स्थित एम्बिएंस मॉल के सामने हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत मर्सिडीज G-वैगन कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और फुटपाथ पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित कई मीटर दूर जा गिरे और उन्हें गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उत्तराखंड के चमोली निवासी रोहित कुमार (23) को मृत घोषित कर दिया।
कार्रवाई
पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
पुलिस ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंचने के बाद मर्सिडीज G-वैगन कार क्षतिग्रस्त हालत में खड़ी थी और तीनों घायल सड़क पर पड़े थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि तीनों घायल एम्बिएंस मॉल के अंदर एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी थे। उसके बाद पुलिस ने कार के पंजीयन नंबर के आधार पर करोल बाग निवासी कार मालिक शिवम (29) को गिरफ्तार कर लिया। वह एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस घर लौट रहा था।