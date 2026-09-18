अल नीनो का भारत में बारिश पर असर, 2009 के बाद सबसे सूखा मानसून

भारत इस बार 2009 के बाद सबसे सूखे मानसून की तरफ बढ़ रहा है। अभी तक हुई बारिश लंबी अवधि के औसत से 15 प्रतिशत कम दर्ज की गई है।

इसकी वजह मजबूत होता 'अल नीनो' है, जो मानसून की बारिश को बाधित कर रहा है।

IMD ने मई में ही इस मौसम में 10 प्रतिशत बारिश की कमी का अनुमान लगाया था। अगर जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो यह साल 2009 के बाद सबसे कमजोर मानसून वाला साल साबित हो सकता है।