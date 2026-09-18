एयर इंडिया एक्सप्रेस के 4 पायलट समेत 8 क्रू सदस्य निलंबित, जानिए क्या है कारण

एयर इंडिया एक्सप्रेस के 8 क्रू सदस्यों को, जिनमें 4 पायलट और 4 केबिन क्रू शामिल थे, पोस्ट-फ्लाइट ब्रेथलाइजर टेस्ट में चूक करने के बाद 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

यह घटना 2 अगस्त को हुई, जब उनकी दुबई से अमृतसर वाली फ्लाइट लैंड हुई। भले ही सभी ने शराब नहीं पीने का टेस्ट पास कर लिया था, लेकिन नियमों के मुताबिक यह टेस्ट लैंडिंग के 2 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। इन क्रू मेंबर्स को टेस्ट कराने में 35 मिनट की देरी हो गई थी।