नगर पालिका घोटाले में ED का TMC विधायक मदन मित्रा पर शिकंजा, परिवार के खातों की भी जांच

ED ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और मदन मित्रा व उनके परिवार से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। पिछले महीने, ED ने उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भवानीपुर और कालीघाट स्थित उनके आवास भी शामिल थे।

इस सप्ताह मदन मित्रा की पत्नी अर्चना और उनके बेटों स्वरूप व शुभ्रूप को भी अपने बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी इस मामले की जांच में जुटी है।

पिछले साल CBI ने मदन मित्रा के आवास पर भी छापा मारा था। नगर निगमों में भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने के प्रयासों के तहत एक अन्य TMC नेता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।