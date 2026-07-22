नगर पालिका घोटाले में ED का TMC विधायक मदन मित्रा पर शिकंजा, परिवार के खातों की भी जांच
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया है। उन्हें 29 जुलाई को ED के कोलकाता दफ्तर में पेश होना होगा। जांच अधिकारी उन आरोपों की जांच कर रहे हैं कि कमरहाटी और टीटागढ़ नगर पालिकाओं में नौकरी देने के बदले लोगों से नकद और सोने की रिश्वत ली गई थी।
मदन मित्रा के पारिवारिक वित्तीय मामलों पर ED की जांच
ED ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और मदन मित्रा व उनके परिवार से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। पिछले महीने, ED ने उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें भवानीपुर और कालीघाट स्थित उनके आवास भी शामिल थे।
इस सप्ताह मदन मित्रा की पत्नी अर्चना और उनके बेटों स्वरूप व शुभ्रूप को भी अपने बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज जमा कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी इस मामले की जांच में जुटी है।
पिछले साल CBI ने मदन मित्रा के आवास पर भी छापा मारा था। नगर निगमों में भर्ती से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने के प्रयासों के तहत एक अन्य TMC नेता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।