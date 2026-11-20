वुएनो पर आरोप है कि उसने एक घोटाला किया, जिसमें निवेशकों के बड़े पैसे की हेराफेरी की गई। इसमें से कुछ पैसा कथित तौर पर संधू से जुड़े कारोबारों तक पहुंचा। हालांकि, उन्हें अभी आरोपी नहीं बनाया गया है, फिर भी ED चाहती है कि वे इन संबंधों को साफ करें।

इस मामले की जांच 2024 में शुरू हुई थी और इसमें पहले ही कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वुएनो के CEO और संस्थापक के साथ-साथ उनकी पत्नी को भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है।