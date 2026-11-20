राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को ED ने किया तलब, क्या है मामला?
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब की कंपनी वुएनो से जुड़े एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में बुलाया है।
पहली बार जब उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया था, तब वे नहीं गए। अब ED ने उन्हें 25 नवंबर को हाजिर होने को कहा है।
जांच अधिकारी उन लेनदेन की पड़ताल कर रहे हैं, जिनमें संधू से जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर वुएनो ग्रुप की कंपनियों से पैसे लिए थे।
वुएनो का CEO और उनकी पत्नी गिरफ्तार
वुएनो पर आरोप है कि उसने एक घोटाला किया, जिसमें निवेशकों के बड़े पैसे की हेराफेरी की गई। इसमें से कुछ पैसा कथित तौर पर संधू से जुड़े कारोबारों तक पहुंचा। हालांकि, उन्हें अभी आरोपी नहीं बनाया गया है, फिर भी ED चाहती है कि वे इन संबंधों को साफ करें।
इस मामले की जांच 2024 में शुरू हुई थी और इसमें पहले ही कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वुएनो के CEO और संस्थापक के साथ-साथ उनकी पत्नी को भी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया है।