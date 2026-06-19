ED ने पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की 40 एकड़ जमीन को लेकर PSIEC अधिकारियों को किया तलब
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (PSIEC) के अधिकारियों को 40 एकड़ जमीन के आवंटन से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। यह जमीन पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा से संबंधित है, जो फिलहाल जेल में हैं। एजेंसी ने उन सभी दस्तावेजों की मांग की है जो बताते हैं कि इस जमीन का इस्तेमाल कैसे किया गया, खासकर तब जब यह रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे अब हैम्पटन स्काई रियल्टी के नाम से जाना जाता है) के पास थी। संजीव अरोड़ा पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 9 मई को ED ने एक अलग मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसमें मोबाइल फोन की बिक्री से जुड़ा करीब 100 करोड़ रुपये का GST घोटाला शामिल है।
जमीन के कथित गलत इस्तेमाल से सरकारी खजाने को खतरा
ED को शक है कि यह औद्योगिक जमीन, जिसे स्थानीय विकास के लिए तय किया गया था, उसे बिना सही अनुमति लिए हैम्पटन होम्स और हैम्पटन कोर्ट बिजनेस पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इस जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया गया या उसका मूल मकसद ही बदल दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की आशंका है। एजेंसी अब PSIEC के अधिकारियों से गहन पूछताछ करेगी, ताकि यह पता चल सके कि यह सब कैसे हुआ और जनता के पैसे पर इसका क्या असर पड़ा।