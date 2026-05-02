ED ने 21 भगोड़े आर्थिक अपराधियों की 2,178 करोड़ की संपत्ति की जब्त

ED ने 54 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू होने के बाद से ED ने इस कानून के तहत 54 लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें से 21 लोगों को औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जिसमें 9 मामले 2025-26 के हैं।

कुछ प्रमुख मामलों में संजय भंडारी का नाम आता है। यूके में रहने वाला यह हथियार डीलर 2016 में लंदन चला गया था और अब उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। मेहूल चोकसी और जाकिर नाइक जैसे कई मामले अभी लंबित हैं। इससे पता चलता है कि एजेंसी इन मामलों में कितनी सख्ती बरत रही है।