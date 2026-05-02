ED ने 21 भगोड़े आर्थिक अपराधियों की 2,178 करोड़ की संपत्ति की जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले 7 सालों में 21 ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इनमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
इन पर 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप हैं और ये कानूनी शिकंजे से बचने के लिए देश छोड़कर भागे हुए हैं। अब तक ED ने इनसे लगभग 2,178 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
ED ने 54 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू होने के बाद से ED ने इस कानून के तहत 54 लोगों पर कार्रवाई की है। इनमें से 21 लोगों को औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है, जिसमें 9 मामले 2025-26 के हैं।
कुछ प्रमुख मामलों में संजय भंडारी का नाम आता है। यूके में रहने वाला यह हथियार डीलर 2016 में लंदन चला गया था और अब उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया चल रही है। मेहूल चोकसी और जाकिर नाइक जैसे कई मामले अभी लंबित हैं। इससे पता चलता है कि एजेंसी इन मामलों में कितनी सख्ती बरत रही है।