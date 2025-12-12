उत्तर प्रदेश से संचालित कफ सिरप मामले में ED ने गुजरात-झारखंड समेत 25 जगह छापा मारा

छापा

क्या है मामला?

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोडीन-आधारित कफ सिरप (CBCS) के दुरुपयोग और उससे जुड़े अवैध व्यापार के बार-बार सामने आने के बाद लगभग 30 FIR दर्ज की थी। इसी FIR के आधार पर ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। केंद्रीय एजेंसी को शक है कि इस मामले में अपराध से प्राप्त संदिग्ध धनराशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये है। मामले में उत्तर प्रदेश में अभी तक 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है।