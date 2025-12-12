उत्तर प्रदेश से संचालित कफ सिरप मामले में ED ने गुजरात-झारखंड समेत 25 जगह छापा मारा
क्या है खबर?
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश से चल रहे एक अवैध कफ सिरप नेटवर्क की जांच के लिए 25 ठिकानों पर छापेमारी की है। ED की टीम ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर के साथ गुजरात के अहमदाबाद और झारखंड के रांची में भी कई परिसरों की तलाशी ली है। एजेंसी ने कफ सिरप नेटवर्क की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत समन्वित तलाशी अभियान चलाया है।
छापा
क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोडीन-आधारित कफ सिरप (CBCS) के दुरुपयोग और उससे जुड़े अवैध व्यापार के बार-बार सामने आने के बाद लगभग 30 FIR दर्ज की थी। इसी FIR के आधार पर ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। केंद्रीय एजेंसी को शक है कि इस मामले में अपराध से प्राप्त संदिग्ध धनराशि लगभग 1,000 करोड़ रुपये है। मामले में उत्तर प्रदेश में अभी तक 32 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
जांच
मुख्य आरोपी दुबई फरार
कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप की तस्करी में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के साथ उसके सहयोगी आलोक सिंह, अमित सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों को तलाशा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जायसवाल दुबई भाग गया है , जबकि उसके पिता भोला प्रसाद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है कि कफ सिरप का निर्माण और इसकी तस्करी कैसे की गई है।