इस घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि ED अपनी गलती के लिए माफी मांगे और पीड़ित परिवार के घर में जो भी सामान बिगड़ा है, उसे ठीक करे।

लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि अपराध से लड़ने के लिए चलाई जा रही एक सरकारी कार्रवाई में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है।