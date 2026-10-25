चुनाव आयोग ने SIR में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से इनकार किया

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, आयोग ने कहा, "SIR प्रक्रिया के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर विकसित या खरीदा नहीं गया है। चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) किसी मतदाता को शामिल करने या बाहर करने का निर्णय तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर करते हैं। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का ERO उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक प्राधिकरण है।"

यह RTI तेलंगाना के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एमए मुजीब अय्यूब ने दायर की थी।