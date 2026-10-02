SIR में छूटे मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, चुनाव आयोग 20 राज्यों में चलाएगा विशेष अभियान

इंडियन एक्सप्रेस ने बैठक में शामिल एक अधिकारी के हवाले से कहा, "निर्देश दिया गया है कि घरों का दौरा किया जाए, खासकर उन मामलों में जहां वोटर ने पता नहीं बदला है या उसका नाम डुप्लीकेट या मृत होने के कारण नहीं हटाया गया था और उनसे फॉर्म 6 भरवाया जाए।"

सभी CEO को निर्देश दिया गया है कि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो फॉर्म 6 के जरिए उनका नाम वापस जोड़ा जाए।