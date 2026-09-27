फॉर्म 6, ECINET और SIR; चुनाव आयोग ने विवादित मुद्दों पर क्या-क्या सफाई दी?

एक मामला ये भी सामने आया कि गोवा में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) ने तार्किक विसंगतियों के आधार पर 97 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए थे। हालांकि, जांच में ये मतदाता पात्र निकले, इसके बावजूद इनका नाम नहीं जुड़ पाया।

इस पर आयोग ने कहा कि अधिकारियों को छूटे हुए मतदाताओं के पास जाकर उनके फॉर्म एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। 97 में से 81 मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा लिया है।