क्या तेलंगाना में 47 लाख मतदाताओं का कटेगा नाम? SIR पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का हमला

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उन मतदाताओं को 92.88 लाख नोटिस भेजे हैं, जिनके वोटर डाटा में कुछ गड़बड़ी होने का संदेह था। इनमें से 58.97 लाख मामलों की सुनवाई भी हो चुकी है। इस प्रक्रिया के बाद 45.54 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य हैं और उनके नाम सूची में बने रहेंगे। वहीं, 5.02 लाख नोटिस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह अभियान विपक्षी दलों के समर्थकों को गलत तरीके से निशाना बना रहा है।