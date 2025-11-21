बांग्लादेश के ढाका में 5.5 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता समेत पूर्वोत्तर भारत में लगे झटके

बांग्लादेश में भूकंप आने पर कोलकाता तक झटके लगे

लेखन गजेंद्र 10:40 am Nov 21, 202510:40 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार सुबह लोगों को भूकंप के जोरदार झटके लगे हैं। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र ढाका से लगभग 50 किलोमीटर दूर नरसिंगडी में बताया जा रहा है और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी तीव्रता 5.7 बताई है। भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए हैं।