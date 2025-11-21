दिल्ली में कोहरा बढ़ते ही हवा की गुणवत्ता और गिरी, लगातार सातवें दिन 'बेहद खराब' दर्ज
दिल्ली की हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोहरा बढ़ने के कारण वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है। शुक्रवार को सातवां दिन है, जब यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शुक्रवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में मामूली सुधार हुआ, लेकिन 373 के साथ यह 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रही। पूरा शहर कोहरे और धुंध की मोटी चादर से ढका हुआ दिखा।
दिल्ली में 13 जगह 'गंभीर' स्थिति
CPCB ने बताया कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी में 39 जगह वायु निगरानी स्टेशन बने हैं, जिसमें से 13 पर AQI 'गंभीर' श्रेणी में है। इसमें वजीरपुर में सबसे अधिक AQI 442 है। इसके बाद आनंद विहार (412), बवाना (430), बुराड़ी क्रॉसिंग (404), जहांगीरपुरी (433), मुंडका (435), नरेला (408), आरके पुरम (406) और रोहिणी (421) में स्थिति खराब है। केवल IHBAS दिलशाद गार्डन (255), लोधी रोड (286) और मंदिर मार्ग (278) में AQI इन सभी से कम 'खराब' श्रेणी में है।
वाहन फैला रहे अधिक प्रदूषण
पुणे के भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने अनुमान लगाया कि गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 17.3 प्रतिशत था, जबकि पराली जलाने से 2.8 प्रतिशत प्रदूषण हुआ है। गुरुवार को दिल्ली में AQI 391 था, जो 'गंभीर' स्तर के करीब रहा। बुधवार को यह 392 और मंगलवार को 374 था। CPCB मानकों के अनुसार, 0-50 के बीच AQI अच्छा, 51-100 संतोषजनक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब, 301-400 बहुत खराब और 401-500 गंभीर है।
NCR में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित
दिल्ली-NCR में, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां AQI 431 दर्ज किया गया जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। सबसे कम प्रदूषित शहर में फरीदाबाद रहा, जहां वायु गुणवत्ता स्तर 242 दर्ज किया गया। इसके बाद गुरुग्राम में AQI 292 दर्ज किया गया है। नोएडा की वायु गुणवत्ता लगभग 'गंभीर' श्रेणी में है, जहां AQI 400 पर पहुंच गया है। ग्रेटर नोएडा में यह 377 है, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
#WATCH | Delhi: Visuals from the area around India Gate and Kartavya Path this morning as a layer of toxic smog blankets the city.— ANI (@ANI) November 21, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 331, categorised as 'Very Poor', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/ciU5rJpSgr