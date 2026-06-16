मुंबई में दर्ज की गई जून महीने की सबसे गर्म रात, 30.2 डिग्री रहा तापमान
मुंबई ने शुक्रवार को जून की सबसे गर्म रात का नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। तटीय क्षेत्र हरनाई में भी भीषण गर्मी का असर देखा गया। इसकी मुख्य वजह यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आने में देरी कर रहा है। आमतौर पर यह जून के मध्य तक शहर को ठंडक पहुंचा देता है, लेकिन इस बार इसके 25 जून तक आने की उम्मीद है। जब तक मानसून नहीं आता, शहर को इसी गर्मी और उमस के बीच रहना होगा।
सूखी आंतरिक हवा और कमजोर अरब सागर प्रणालियां
इस स्थिति के लिए मध्य भारत से आ रही सूखी हवा और अरब सागर पर बनी कमजोर मौसमी प्रणालियां जिम्मेदार मानी जा रही हैं। ये मानसून के सामान्य प्रवाह को बाधित कर रही हैं। बारिश और बादलों की गैरमौजूदगी में गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है, और उमस लगातार बढ़ती जा रही है। ऊपर से समुद्र से चलने वाली तेज हवाएं रात में भी गर्मी को शहर में ही रोक लेती हैं, जिससे लोगों को ठीक से नींद भी नहीं आ पाती है।
IMD ने लगाया महाराष्ट्र में 25 जून से बारिश का पूर्वानुमान
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 25 जून तक उत्तरी महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई भी शामिल है और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि, तब तक लोगों को उमस भरे दिनों और पसीने से भीगी रातों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मानसून-पूर्व की स्थितियां अब काफी लंबी खिंच रही हैं।