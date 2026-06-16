मुंबई में दर्ज की गई जून महीने की सबसे गर्म रात, 30.2 डिग्री रहा तापमान देश Jun 16, 2026

मुंबई ने शुक्रवार को जून की सबसे गर्म रात का नया रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आया। तटीय क्षेत्र हरनाई में भी भीषण गर्मी का असर देखा गया। इसकी मुख्य वजह यह है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून आने में देरी कर रहा है। आमतौर पर यह जून के मध्य तक शहर को ठंडक पहुंचा देता है, लेकिन इस बार इसके 25 जून तक आने की उम्मीद है। जब तक मानसून नहीं आता, शहर को इसी गर्मी और उमस के बीच रहना होगा।